Güroymak'ta şarbon hastalığı tespit edildi
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Güroymak'ta şarbon hastalığı tespit edildi

Güroymak'ta şarbon hastalığı tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bir belde ve bir köy, şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bir belde ve bir köy, şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

Güroymak ilçesinin Günkırı beldesinde bir hayvanın telef olması ve Değirmen köyünde şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine belde ve köy karantina altına alındı. İlçede faaliyet gösteren veteriner ekipleri 6 noktada aşılama çalışmalarına başladı. Günkırı beldesinde bir vatandaşın hayvanının telef olması ve Değirmen köyünde hastalıklı hayvanların tespit edilmesi üzerine ilçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numune Elazığ Veteriner Araştırma Kontrol Merkezi Laboratuvarına gönderilerek yapılan testin pozitif çıkması nedeniyle Günkırı beldesi ve Değirmen köyü karantinaya alındı. Şarbon hastalığının yayılmasının önlenmesi için köy ve beldenin 15 gün boyunca karantinada kalması kararlaştırıldı.

(Gürkan Olcay/İHA)

Güroymak'ta şarbon hastalığı tespit edildi
Güroymak'ta şarbon hastalığı tespit edildi
Güroymak'ta şarbon hastalığı tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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