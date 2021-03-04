Güroymak'ta köy okulunda kariyer buluşmaları
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Güroymak'ta köy okulunda kariyer buluşmaları

04.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:14
Güroymak'ta köy okulunda kariyer buluşmaları

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlk ve Ortaokulu'nda kariyer buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlk ve Ortaokulu'nda kariyer buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen ?Güroymak İlçe Seçim Kurulu Müdürü Zümre Çebi Mindiloğlu, öğrencilerle buluştu.

Mindioğlu, deneyimlerini paylaştığı öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sınıf öğretmeni Hilal Azılıoğlu, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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