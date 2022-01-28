Gürkan, öğrencilerle bir araya geldi

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye önderleri projesi kapsamında Önder İmam Hatiplileri Derneğini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Türkiye önderleri projesi kapsamında üç yıl sürecek olan projeyle birlikte öğrencilerle etkinlikler düzenleyen Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği'nin konuğu olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Katılımlarından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür eden Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdurrahman Taşkesen, "Türkiye önderleri kapsamında geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz ve toplamda üç yıl sürecek olan projenin devamı içerisinde gençlerimizle kamp projesini icra ettik. Başlattığımız kamp programımızda 40 gencimizle bir aradayız. Kamp programımız kapsamında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla gençlerimizi bir araya getirdik. Sağ olsunlar başkanımız hüsnü kabul gösterdiler ve gençlerimizle bir araya geldiler. Sayın Başkanımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Eğitim kökenli olan başkanımıza programımız içerisinde bizlere verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Öğrencilerimiz kamp amacıyla bir araya gelmişler. Kamp programında öğrencilerimiz yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar kurarken yeni bilgilerde öğrenecekler. Öğretmenlerde öğrencilere yeni bilgiler öğretecek. Kamp programı içerisinde yer alan konuların kritiğini yapmak öğrencilerimizde muhakeme gücünü geliştirecek. Bu anlamda birbirleri arasında oluşan iletişim yeni bir eğitim formasyonunu da beraberinde getirecek. Yapılan çalışmaların öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Gürkan, programda öğrencilerden gelen soruları da cevaplayarak tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. - MALATYA