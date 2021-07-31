GÜREŞÇİLER KURTDEREYE HAZIRLANIYOR
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GÜREŞÇİLER KURTDEREYE HAZIRLANIYOR

GÜREŞÇİLER KURTDEREYE HAZIRLANIYOR
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GÜREŞÇİLER KURTDEREYE HAZIRLANIYORBalıkesir'de yapılacak olan tarihi geleneksel Kurtdere Yağlı Pehlivan Güreşlerine sayılı günler kala heyecan arttı.

GÜREŞÇİLER KURTDEREYE HAZIRLANIYOR

Balıkesir'de yapılacak olan tarihi geleneksel Kurtdere Yağlı Pehlivan Güreşlerine sayılı günler kala heyecan arttı. 6-7-8 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan Kurtdere Yağlı Pehlivan Güreşlerine hazırlıklar başladı. Çevre İllerden gelen sporcular Selman Dede Er Meydanında son antrenmanlarını yapacak.

SELMAN DEDE ER MEYDANINDA

1 Ağustos Pazar günü Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun ev sahipliğinde Selman Dede Er Meydanında toplanacak sporcular saat 13. 30'da son antrenmanlarını yapacak. Düzce, Ankara, Kocaeli gibi bölge illerden çeşitli boylardan güreşçilerin Selman Dede Er Meydanındaki antrenmana katılım sağlayacağı açıklandı. Ayrıca Başpehlivanlardan Mahmut Kavakçı, Faruk Akkoyun, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı ve Ahmet Kavakçı gibi ünlü isimler de Selman Dede Er meydanında antrenman yapacaklar.

BAŞARI DİLEDİ

Sporun her alanına değer veren ve tam destekleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türk spor geleneğinde zengin bir yere sahip olan ata sporumuz yağlı güreşlerine her daim sahip çıkıyoruz' dedi. Başkan Babaoğlu, "Sporun her alanında başarılı olan Hendek var. Güreşçilerimiz her zaman hazır ve tek hedefleri sadece başarılı olmak. Sporcularımıza güveniyoruz, inanıyoruz ve tam destekliyoruz. Ben şimdiden Balıkesir'de yapılacak olan tarihi geleneksel Kurtdere Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılacak olan sporcularımıza başarılar diliyorum. Ata sporumuza dün olduğu gibi bugün de yarın da destek vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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