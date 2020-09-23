Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'na yürüyüş yolu ve piknik alanı
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Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'na yürüyüş yolu ve piknik alanı

23.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:27
Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'na yürüyüş yolu ve piknik alanı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'na yürüyüş yolu, piknik alanları ve otopark yapıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'na yürüyüş yolu, piknik alanları ve otopark yapıldı.

Amasra merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Makaracı köyündeki Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolu, piknik alanları ve otopark oluşturulması için haziran ayında ihale yapıldı. İhalenin ardından yapımına başlanan 400 metre yürüyüş yolu, piknik masaları, 1 giriş kontrol ünitesi ve otopark ile mağara önü çevre düzenleme işinde tamamlama aşamasına gelindi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Gürcüoluk Mağarası'nın 2013 yılında 'tabiat parkı' ilan edildiği söyleyerek, "Amasra ilçemize çok yakın mesafede bulunan ve muhteşem güzelliği ile doğaseverlerin ilgisini çeken Gürcüoluk Mağarası'nda yaptığımız çalışmaların tamamlanma aşamasına geldi. Haziran ayında yaptığımız ihalenin ardından orman içinde ilerleyen 400 metre kayrak taşı ile yapılan yürüyüş yolu ve mağara girişindeki çevre düzenleme için önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Yatay uzunluğu 170 metre olan ve içerisinde birçok sarkıt ile dikit taşların olduğu Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı'ndaki çalışmalar tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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