Gürcistanlı kadın Mudanya'da Müslüman olup "Meryem" ismini aldı - Haberler
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Gürcistanlı kadın Mudanya'da Müslüman olup "Meryem" ismini aldı

Gürcistanlı kadın Mudanya'da Müslüman olup
AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Gürcistan uyruklu Kristina Mtçhedlishvili, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Gürcistan uyruklu Kristina Mtçhedlishvili, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İlçe Müftülüğüne başvuran kadın için Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu rehberliğinde "ihtida merasimi" düzenlendi.

Kelime-i Şehadet getiren Kristina Mtçhedlishvili, "Meryem" ismini aldı.

Aşr-ı Şerif tilaveti sonrasında İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler veren Soylu, "İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun. Siz şimdi İslam'a göre, bütün günahlardan arınmış, tertemiz oldunuz, yepyeni bir sayfa açtınız." dedi.

Soylu, ramazan aylarının iklimi ve komşuluk ilişkilerinden etkilenerek Müslüman olduğunu belirten kadına mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar ile ihtida belgesini takdim etti.

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AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri

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