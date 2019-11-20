Gürcistan muhalefeti: Seçim sistemi değişmeli, protestolar devam edecek
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te erken seçim talebiyle hükümeti protesto eden muhalifler, yeniden yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Pazartesi günü parlamento binası önünde toplanan göstericilere polis müdahale etmiş ve 37 kişi gözaltına alınmıştı.
20.11.2019 07:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 07:19
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te erken seçim talebiyle hükümeti protesto eden muhalifler, yeniden yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.
Pazartesi günü parlamento binası önünde toplanan göstericilere polis müdahale etmiş ve 37 kişi gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com