Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.
Gürcistan'da Korona virüs vakalarına rastlanmasıyla harekete geçen Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, #SafetynotFear hashtagiyle maske takıp otobüse bindiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Korkulmaması gerektiğini belirten Zurabişvili, "İnsanlara göstermeliyiz ki güvenlik sakin ve tedbirli olmaktır" ifadelerini kullandı. - TİFLİS
Kaynak: İHA