Gürcistan'da "Türk Kültüründen İzler" konulu sergi açıldı
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Gürcistan'da "Türk Kültüründen İzler" konulu sergi açıldı

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Gürcistan Ulusal Müzesi'nde "Türk Kültüründen İzler" konulu sergi açıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Gürcistan Ulusal Müzesi'nde "Türk Kültüründen İzler" konulu sergi açıldı.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Gürcistan Ulusal Müzesi'ne bağlı Tiflis Tarihi Müzesi'nin sergi salonunda düzenlenen serginin açılış törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ile diğer davetliler katıldı.

Üzerinde Gürcü diline çevrilen bilgi notları yazılı ve Türk kültüründen önemli eserleri yansıtan tabloların sergilendiği salonda, sergiyi gezdikten sonra yapılan açılışta konuşan Büyükelçi Yazgan, böylesi bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile uzun süredir benzer bir programın düzenlenmediğine dikkati çeken Yazgan, salgın sonrası ilk kez düzenlenen bu serginin anlamının çok büyük olduğunu belirterek, gelecekte daha çok kültürel etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Büyükelçi Guliyev de konuşmasında, Tiflis'te bu sergiye katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek sergide zengin Türk kültürünün tanıtıldığını ifade etti.

Konuşmasında ayrıca Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin ortak ve dost ülkeler olduğunu kaydeden Guliyev, bu üç ülkenin Kafkasya bölgesinde somut iş birliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Sergi, 10 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

Gürcistan'da 'Türk Kültüründen İzler' konulu sergi açıldı
Gürcistan'da 'Türk Kültüründen İzler' konulu sergi açıldı
Gürcistan'da 'Türk Kültüründen İzler' konulu sergi açıldı
Gürcistan'da 'Türk Kültüründen İzler' konulu sergi açıldı
Gürcistan'da 'Türk Kültüründen İzler' konulu sergi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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