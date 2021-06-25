Gürcistan'da tecavüzle suçlanan baba ve oğlunun evi ateşe verildi

Gürcistan'ın Samegrelo bölgesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekte suçlanan baba ve oğlunun yaşadığı ev, köy sakini tarafından ateşe verildi.

Gürcistan'ın Samegrelo bölgesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekte suçlanan baba ve oğlunun yaşadığı ev, köy sakini tarafından ateşe verildi.

Gürcistan devlet televizyonunun haberine göre Samegrelo bölgesindeki bir köyde, 60 yaşındaki T.G. ve oğlu Z.G. 8 yaşındaki bir kız çocuğuna farklı günlerde tecavüz etti. Mağdur çocuğun olayı annesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile polise şikayette bulundu. Baba ve oğlu gözaltına alınırken, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre söz konusu olay Gürcistan Ceza Kanunu'nun 137. maddesine göre tecavüz kapsamında soruşturuluyor. Olayın duyulmasının ardından öfkelenen köylüler ise baba ve oğlunun yaşadığı evin önünde toplandı. Köylüler polisin tüm engellemelerine rağmen evi ateşe verirken, alev alev yanan iki katlı ev itfaiye gelene kadar küle döndü.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı