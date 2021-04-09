Gürcistan'da bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler törenle anıldı
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Gürcistan'da bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler törenle anıldı

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Gürcistan'da bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin 32. yılı için tören düzenlenerek, mücadelede hayatını kaybedenler anıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin 32. yılı için tören düzenlenerek, mücadelede hayatını kaybedenler anıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989 yılında bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet Ordusu'nun müdahalesi sonucu çoğu kadın olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin başkenti Tiflis'te yer alan parlamento binası önünde 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin 32. yılı için tören düzenlendi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, diğer hükümet yetkilileri ve ülkede bulunan diplomatların yanı sıra vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen törende, mücadelede hayatını kaybedenler anıldı. Parlamento binası önünde bulunan anıta çiçekler bırakılarak mumlar yakıldı.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili günün anlam ve önlemine ilişkin yaptığı konuşmada, "9 Nisan kahramanlarına saygı, bugün buraya çiçek bırakmakla ifade edilmez. Kahramanların ruhuna saygı duymak; birlik, samimiyet, bağımsızlık anlamı taşıyor. Lütfen bugüne sessizlik, dayanışma ve birlik ile saygı gösterin" ifadelerini kullandı - TİFLİS

Gürcistan'da bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler törenle anıldı
Gürcistan'da bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler törenle anıldı
Gürcistan'da bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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