Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı.

Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı.

Dünyanın dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına devam ediyor. Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli kentinde bir araya gelen medya çalışanları 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılını kutladı. Çalışanlar medya kuruluşunun binasını Türkiye ve Gürcistan bayrakları ile donatırken, üzerinde "29 Ekim, Türkiye 97'nci yaşın kutlu olsun" yazılı pasta kesti.

İlkin Hüseynov yaptığı açıklamada, "Bu gün 29 Ekim, milli vatan Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığının 97'nci yaşını kutluyor. Bizde bu vesileyle Gürcistan'dan Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Var olsun Türkiye" dedi. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı