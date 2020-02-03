Gürcistan'da 11. Yatırımcılar Konseyi Toplantısı

03.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:14

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın başkanlığında düzenlenen 11. Yatırımcılar Konseyi Toplantısı'na ilk defa Gürcü ve Türk iş Adamları Derneği (GÜRTİAD) katıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11. Yatırımcılar Konseyi Toplantısı, Gakharia'nın başkanlığında hükümet binasında düzenlendi.

Toplantıya GÜRTİAD ilk kez katılırken, Başkan Osman Turan toplantının ardından açıklama yaptı.

GÜRTİAD'ın toplantıya katılımından memnuniyet duyduğunu belirten Turan, görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini kaydetti.

Turan, toplantıda sadece Türk-Gürcü iş birliğinin değil, genel yatırım konularının da ele alındığının altını çizerek, "Enerji yatırımlarına ağırlık verildi. Altyapıyı inşa etmek için izin alınmasında bazı gecikmeler oldu ve ilgili yetkililer uygun önlemlerin alınacağını belirttiler." ifadesini kullandı.

Turan, Gürcistan'da Türk iş faaliyetleri için küresel ve stratejik anlamda hiçbir engelin olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA