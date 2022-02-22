Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bölgesel gelişmeleri uluslararası medyaya değerlendirdi Açıklaması

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin "Geçmişten öğrenmemiz gereken bir şey varsa, ( Rusya'nın) 2008'de Gürcistan'a girişi ve 2014'te Ukrayna'ya girişi, o da Batılı ortaklarımızın o aşamada ellerindeki tüm fırsatları kullanmadıklarıdır." dedi.

Uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri değerlendiren Zurabişvili, Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarının güç kullanılarak çözülemeyeceğini belirtti.

Zurabişvili, "Toprak bütünlüğünü sağlama konusunu zorla çözme imkanımız yok. Bu çatışmaların çözülmesi yönünde bir güç kullanmayacağımıza dair sorumluluğumuzu aldık." dedi.

Rusya ile Gürcistan arasındaki çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Zurabişvili, Gürcistan'ın bugün Rusya'yı gerçek bir diyaloğa zorlayacak bir imkana sahip olmadığını belirterek, "Geriye kalan tek alternatif diplomasidir. Öte yandan diplomatik davranış arzusu olmayan Rus tarafı var." diye konuştu.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya'da insan haklarının ihlal edilmesi, sözde sınırların kurulması gibi çeşitli yasa dışı faaliyetleri sürerken Rusya ile bir diyaloğun başlatmasının imkansız olduğunu belirten Zurabişvili, "Ne yazık ki, herhangi bir diyalog işareti (Rusya'dan) görmüyorum. Bunun işaretleri ne zaman olacaksa onu gördüğümüzde buna hazırız." ifadesini kullandı.

Zurabişvili, Abhazya ile Güney Osetya'da askeri üssülerin bulunduğunu hatırlatarak, bölgelerdeki gelişmelerin bir ilhaka doğru ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı kararla, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasını değerlendiren Zurabişvili "Uygulanan yaptırımların ciddi olmaktan daha çok sembolik olduğunu düşünüyorum. Ancak bu, gelecekte bir şeylerin olacağının bir işaretidir. Bu yaptırımlar, şimdiye kadar gördüğümüzden biraz farklı bir şekilde uygulanacak." diye konuştu.

Rusya'nın daha önce 2008'de Gürcistan'a, 2014'te yine Ukrayna'ya karşı şiddet politikasını kullandığını ama zamanında onu durdurmak için gereken çabanın sarf edilmediğini belirten Zurabişvili, şunları kaydetti:

"Bu geçmişten öğrenmemiz gereken bir şey varsa, (Rusya'nın) 2008'de Gürcistan'a girişi ve 2014'te Ukrayna'ya girişi, o da Batılı ortaklarımızın o aşamada ellerindeki tüm fırsatları kullanmadıklarıdır. Rusya bedelini tam olarak ödememişti, durdurulamamıştı."

Zurabişvili, Rusya'ya karşı bir savaşa girmeden tek mücadele yolunun o ülkeye yönelik etkili sonuçları getirebilecek yaptırımların uygulanması olduğunu vurguladı.

Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduklarını kaydeden Zurabişvili, her iki ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini söyledi.