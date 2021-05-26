Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
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Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı

Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gürcistan'ın bağımsızlığının 103'üncü yılı nedeniyle başkent Tiflis'te tören düzenlendi.

Gürcistan'ın bağımsızlığının 103'üncü yılı nedeniyle başkent Tiflis'te tören düzenlendi.

Gürcistan'da bağımsızlığın 103'üncü yılı coşkulu bir törenle kutlandı. Bağımsızlık Günü nedeniyle başkent Tiflis'te yer alan Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan İrakli Garibaşvili, Savunma Bakanı Juanşer Burculadze'nin yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile diplomatlar da katıldı. Törende, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine yeni katılan 247 personel yemin ederken, Tiflis'in yanı sıra Svaneti, Acara, Samkhe-Javakheti, Kakheti ve Mtsheta'da da yemin törenleri gerçekleştirildi.

Gürcistan Milli Marşı'nın söylenmesinin ardından ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için hayatını kaybeden kahramanlar ve uluslararası misyonlara katılım sırasında hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenleri anarak, "Zafer şu ki, bu ülke son 30 yıldır zorluklara göğüs gerdi, savaşa katlandı, topraklarının bir kısmı işgal edildi. Ülkemiz engellerle, tehditlerle karşılaşmamak için kendi seçtiği yolda yürüyebildi. Bu zorlu bölgede, Gürcistan bağımsızlığını ve egemenliğini güçlü bir şekilde sürdürüyor" dedi.

Başbakan Garibaşvili ise Abhaz ve Oset yurttaşlarının Gürcistan'ın güçlü ve Avrupa-Atlantik ailesinin değerli üyeleri olduğunu söyleyerek, "2024 yılında AB üyeliğine başvurarak atalarımızın Avrupa hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atacağı. Birçok denemeden geçtik. Hükümetimiz, demokratik değerlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir devlet kurumlarının kurulması konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir. NATO ve stratejik ortağımız ABD ile işbirliğimiz derinleşti ve benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Gürcistan, 2024 yılında AB üyeliğine başvurarak atalarımızın Avrupa hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atacak" dedi.

Halkın refahı için daha iyi koşullar oluşturulduğunu belirten Garibaşvili, "Korona virüs salgınının üstesinden gelmek ve ekonomik toparlanmaya yeni bir ivme kazandırmak için önemli adımlar atıyoruz. Devletin bağımsızlığı değerlerine dayanarak, Avrupa ve Avrupa-Atlantik alanının tam teşekküllü bir parçası olacak ve her vatandaşa refah getirecek birleşik ve güçlü bir ülke inşa etmeye devam edeceğiz. Bağımsızlık Günü'müz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Tiflis'in merkezi Rustaveli Caddesi'nde halka açık şenlik bu sene yapılmayacak. - TİFLİS

Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı
Gürcistan bağımsızlığının 103'üncü yılını törenle kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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