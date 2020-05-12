Gürbüz Hadi Allah'a Emanet oyuncuları kim? Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi konusu ve fragmanı Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi, kurye olarak çalışan Gürbüz'ün, evlenme hayali kurduğu kadının kıskançlığını kırmak için yaptığı planlar sonucu başına gelenleri mizah dolu bir hikaye ile anlatıyor. Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet fragmanı izle.

Komedi türündeki film Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet 2018 yılında vizyona girdi.Yönetmenliğini Orhan Erkan üstlenirken, Emre Mutlu senaryosunu yazdı. Emre Mutlu ve Hakan Bulut'un başrollerde bulunduğu Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi detayları haberimizde.

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GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET OYUNCULARI

Kız arkadaşının kıskançlığını gidermek için uygulamaya koyduğu planlar Gürbüz adındaki genç adamın başına olmadık işler açar. Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin oyuncu kadrosunda:

Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç, Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Şafak Sezer, Serkan Şengül, Bengi İdil Uras, Ömer Kurt, Hüseyin Elmalıpınar, Muhammed Cangören yer alıyor.

GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ KONUSU

Genç delikanlı Gürbüz, hayatını bir pizza restoranında motorlu kurye olarak kazanır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz sözlüsü Aylin ile bir yandan da evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça şikayetçidir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz'e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Teknolojiden faydalanmasını söyleyen Ferhat, Gürbüz'ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin'e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin'in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Ancak kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır. Gördüklerinden sonra hemen olay yerinden kaçsa da onu çoktan fark etmişlerdir. Başını büyük bir belaya sokan Gürbüz, Ferhat ile bu beladan kurtulmanın yollarını ararken binbir maceranın içine düşer.