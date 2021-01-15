Gurbetten dönüp şehir stresinden uzaklaşmak için kaz çiftliği kurdu
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Gurbetten dönüp şehir stresinden uzaklaşmak için kaz çiftliği kurdu

15.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:11
Gurbetten dönüp şehir stresinden uzaklaşmak için kaz çiftliği kurdu

Almanya'da uzun yıllar lokanta işletmeciliği yapan 50 yaşındaki Arslan Yüksel, şehir hayatı ve iş stresinden uzaklaşmak amacıyla memleketi Samsun'da kaz çiftliği kurdu.

Almanya'da uzun yıllar lokanta işletmeciliği yapan 50 yaşındaki Arslan Yüksel, şehir hayatı ve iş stresinden uzaklaşmak amacıyla memleketi Samsun'da kaz çiftliği kurdu.

19 Mayıs ilçesine 5 yıl önce yerleşen Yüksel, kiraladığı 30 dönümlük arazide yaklaşık 400 kaz bulunan çiftlik kurarak, doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

Arslan Yüksel, AA muhabirine, uzun yıllar Almanya'da yaşadığını söyledi.

Kalabalık ve stresli şehir hayatından uzaklaşmak istediğini, bu nedenle köye yerleştiğini anlatan Yüksel, "Burada 10 yıllığına arazi kiralayarak damızlık kaz yetiştiriciliğine başladım. Kaz yetiştiriciliği çocukluk hayalimdi. Şimdi şehrin gürültüsünden uzakta kaz yetiştiriyorum." dedi.

Köye yerleşmesiyle huzur bulduğunu dile getiren Yüksel, her gün, avukat eşini işe bıraktıktan sonra çiftliğine gelerek kazlarıyla ilgilendiğini belirtti.

Kaz çiftliğinde yaşam sürmenin zevkinin bambaşka olduğunu dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Yaşam sürdüğüm bu yer, insanın ruhunu dinlendiriyor. Zaman zaman kazların arasına otururum, onlarla sohbet ederim. Bir kaz yılda 50 ile 70 arasında yumurta yapıyor. Kuluçkahane kurarak yumurtalardan civciv alıyorum. Kaz yavrularını satıyorum. Çevreden duyanlar gelip alıyor. Burada hem huzur hem sağlık buldum. Çok para kazanma derdinde değilim ancak yaptığım işten de kazanıyorum. Burada hem huzurlu yaşamak hem de geçimimizi sağlayacak kadar ekonomik getiriyi elde etmek için kaz yetiştiriyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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