Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
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Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, ana vatandaki tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere gitmek üzere geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, ana vatandaki tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere gitmek üzere geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Temmuz ayının başında yaşadıkları Avrupa ülkelerinden, tatillerini geçirmek için ana vatana gelen gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, sınır kapısı önünde yoğunluk oluşturdu. Sıcak havanın altında sınır kapısı önüne gelerek Türkiye'den çıkış yapmaya hazırlanan bazı vatandaşlar, ana vatandan ayrılmanın hüznüyle ülkeden ayrıldıklarını belirtti.

'2 SENEDİR GELEMEMİŞTİK 'Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Murat Bozkurt, 2 yıldır koronavirüs dolayısıyla gelemediklerini ifade ederek, hasret giderdiklerini belirtti. Bozkurt, "Memleket bambaşka. Türkiye'ye gelince psikolojimiz bile değişiyor, düzeliyor. Orada 1 sene boyunca çalışıp Türkiye'de zaman geçirmeyi iple çekiyoruz. Nasip olursa seneye tekrar geleceğiz. 2 senedir korona dolayısıyla gelememiştik. Bu sene geldiğimize çok sevindik" dedi.Hollanda'da yaşayan Seyfi Uz ise ailesini geride bıraktıkları için üzüntülü olduklarını söyledi. Bozkurt, "Duygularımız çok karışık. Ailemizi arkada bırakıyoruz, onlar için üzülüyorsun, onlar da bizim için üzülüyor. Orada 5- 10 kuruş kazanıyoruz geliyoruz buraya, ailemizi görüp moral buluyoruz. Şimdi tekrar dönüş yoluna geçtik. 1-2 sene çalışıp para biriktirip yeniden gelmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.Almanya'ya dönen Nurgül Gündüz de sınır kapısındaki düzenden mutlu olduklarını belirterek, "Tatilimizi yaptık, istediğimiz gibi geçti. 4 hafta boyunca tadını çıkardık. Şimdi dönüş yolundayız. Şu an sınır çok kalabalık ama ilk defa düzenli, bu bizi mutlu etti" dedi.'KALBİMİZİ TÜRKİYE'DE BIRAKTIK'

Avusturya'da yaşayan Mehmet Tarhan ise yüreklerini Türkiye'de bıraktıklarını ifade etti. Tarhan, "Memleketten ayrılmak çok zorumuza gidiyor. 3 senedir gelmiyorduk maalesef çabuk geçti ve bitti. Yüreğimizi burada bırakıp dönüyoruz" ifadelerini kullandı.


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Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
Gurbetçilerin Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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