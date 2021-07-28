Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim

Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaz ayı ile birlikte kente gelen gurbetçileri fırsat bilerek artan dilenciler üzerine harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gurbetçilerin de gelmesiyle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde duygu sömürüsü yapan dilencilere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen denetimlerde, dilendiği belirlenen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı. Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek çocukları ile birlikte dilencilik yapan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği 'İdari Yaptırım Karar Tutanağı' düzenlendi.

Dilencilerin üst aramasında ele geçirilen paralar kamuya aktarıldı. Dilenciler yasal işlem yapılmasının ardından bulundukları yerden men edilirken, vatandaşların sağlık, esenlik, huzur ve kamu düzenini sağlamak amacıyla zabıtanın denetimlerine aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi. - KAYSERİ

Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim
Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim
Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim
Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Reynmen Derya Uluğ Seda Sayan
Spor Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gurbetçilere duygu sömürüsü yapan dilencilere ortak denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:38:06. #1.15#

title