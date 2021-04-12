Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
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Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

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Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Yurt dışında yaşayan Konya'nın Beyşehir İlçe nüfusuna kayıtlı gurbetçiler, Beyşehir'deki ihtiyaç sahibi 253 haneye Ramazan ayı öncesinde gıda yardımında bulundu.

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Yurt dışında yaşayan Konya'nın Beyşehir İlçe nüfusuna kayıtlı gurbetçiler, Beyşehir'deki ihtiyaç sahibi 253 haneye Ramazan ayı öncesinde gıda yardımında bulundu.

Yurt dışında faaliyet gösteren Akçabelen Kültür ve Dayanışma Derneği, Beyşehir'de yaşayan dar gelirli aileleri mübarek Ramazan ayı öncesinde sevindirdi. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Akçabelen Mahallesi sakini gurbetçilerin katkısı ile dernek yönetimi tarafından yardım paketi organizasyonu düzenlendi. Organizasyon kapsamında Beyşehir'deki ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı 253 haneye hazırlanan yardım paketleri ulaştırıldı. Bu çerçevede, Akçabelen Mahallesi komşu mahalleleri ile Beyşehir ve Antalya bölgesinde yaşayan Akçabelen Mahalleli vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu. Yardım paketleri ise yaşanan pandemi döneminde katkı olması amacıyla Akçabelen Mahallesindeki 4 farklı bakkaliyeden eşit şekilde yapıldı.

Dernek Başkanı Şeref Ünüvar yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayında gelirsiz ve dar gelirli ailelerimiz için planlamış olduğumuz yardım paketlerimizin hayırlısı ile dağıtımını gerçekleştirdik. Değerli köylülerimizin madde ve manevi katkılarıyla 253 hanemize, köyümüzden başlayarak, komşu köylerimize, Beyşehir ve Antalya bölgesinde yaşayan köylülerimize ulaştırdık. Bu yardım planlamasına katılan, destek veren tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum, Allah onlardan razı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Dağıtım için her bölgede ayrı ayrı bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Birlikte inşallah nice yardımlara" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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