Gurbetçi çiftin tatil hayali kabusa dönüştü Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Erkan ve Gökben Avcı seyahat kısıtlamaları kalkar kalkmaz özel araçları ve iki köpekleri ile birlikte 2 bin 400 kilometre yol kat ederek tatil için Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bağlı Geyikli beldesinde yeni satın aldıkları yazlık evlerine geldi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Erkan ve Gökben Avcı seyahat kısıtlamaları kalkar kalkmaz özel araçları ve iki köpekleri ile birlikte 2 bin 400 kilometre yol kat ederek tatil için Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bağlı Geyikli beldesinde yeni satın aldıkları yazlık evlerine geldi. Yol yorgunu olan çift önce elektrik ardından da kanalizasyon şoku yaşadı.

Erkan ve Gökben Avcı bir süre önce Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 50 bin Euro ödeyerek yazlık bir ev satın aldı. Uluslararası bir mobilya ve ev aksesuarı mağazasında çalışan çift özlemle tatil için evlerine gidecekleri günü bekledi. Korona virüs salgını nedeniyle tatil planlarını bir süre erteleyen Erkan ve Gökben Avcı Türkiye'de seyahat kısıtlamaları kalkar kalkmaz çalıştıkları şirketten 4 hafta izin alarak özel araçları ve iki köpekleriyle birlikte yola çıktı.

2 bin 400 kilometre yol kat eden çift evlerine ulaşınca önce eşyalarını boşalttı ardından da yatmadan önce duş almak istedi. Önce kahve makinasını çalıştırmak isteyen Gökben Avcı sigortanın attığını fark etti. Avcı ikinci şoku tuvaletin sifonunu çekince yaşadı. Banyonun bir anda pis su ile dolduğunu söyleyen Gökben Avcı "Evimizin kanalizasyon ve atık su gideri olmadığı ortaya çıktı. Oraya göstermelik bir boru konmuş. Ne başı var ne sonu var. Kabusa dönüştü her şey" diye konuştu. Hemen evi satın aldıkları kişi ile temas kuran çift su ve elektrik tesisatını yapan ustalara ulaştı. Ancak iki usta da sorumluluk kabul etmeyerek eve gelmeyi reddetti.

Çaresiz kalan çift sorunu gidermesi için eve elektrik ve tesisatçı çağırdı. Elektrikçinin yaptığı incelemede de bağlantıların ve topraklamanın tam olarak yapılmadığı ve risk taşıdığı ortaya çıktı.

Kanalizasyon ve atık su giderlerinin de evin dışına kadar getirildiği ancak açık olarak toprağa gömüldüğü anlaşıldı.

"Mutluluğumuz kursağımızda kaldı" ifadesini kullanan Erkan Avcı da "Sinirlerimiz bozuldu. Sonuçta tatile geldik buraya 4 hafta. Maalesef bu dört hafta eziyet oldu bizim için. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Mağdur olduğumuz için bu inşaatı yapanlardan zararımızı karşılamalarını istiyoruz ama telefonlarımıza bile artık çıkmıyorlar" dedi.

Hayatlarının en büyük hayal kırıklığını yaşayan çift şimdi inşaatı yapanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA