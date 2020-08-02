Gupse Özay'dan hamilelik iddialarına yanıt Gupse Özay, geçen hafta nikah masasına oturduğu oyuncu Barış Arduç ile bebek bekledikleri iddialarına yanıt verdi

Oyuncu Gupse Özay, geçen hafta nikah masasına oturduğu oyuncu Barış Arduç ile bebek bekledikleri iddialarına yanıt verdi. Özay, şu an hamile olmadığını söyledi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Gupse Özay, Arduç'la evlendikten sonra hemen anne olmak istediğini söyledi. Özay, şu an hamile olduğuna dair iddiaları reddetti.& ; 6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, geçen hafta dünyaevine girdi.





Kaynak: Snob Magazin