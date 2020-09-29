İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
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İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada

29.09.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:48

İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada İnşaat halindeki binadan hırsızlık yapanlar vatandaşı bezdirdi Antalya'da inşaat çalışmaları süren 6 katlı binada güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.

İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada

İnşaat halindeki binadan hırsızlık yapanlar vatandaşı bezdirdi

ANTALYA - Antalya'da inşaat çalışmaları süren 6 katlı binada güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin balkon demirlerini ve camlarını sökerek binadan dışarıya çıkardığı görüldü.

Olay, inşaatı henüz tamamlanmamış bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı apartmanda oturan bir vatandaş, bir şahsın 6 katlı binanın 5. katının balkonunda şüpheli hareketler sergilediğini görünce hemen cep telefonu kamerasını açarak, o anları kayda almaya başladı. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin balkon demirlerini sökmeye çalıştığı, bütün demirleri söktükten sonra da yanına gelen başka bir şüpheliyle birlikte söktüğü demirleri ve balkon camlarını götürdüğü görüldü.

İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada
İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI

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