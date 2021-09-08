Günün sözü - 8 Eylül Çarşamba günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!
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Günün sözü - 8 Eylül Çarşamba günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Günün sözü - 8 Eylül Çarşamba günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!
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Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 8 Eylül Çarşamba bugünün sözü nedir? 8 Eylül günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

Günün sözleri nelerdir? Günün en anlamlı sözü nedir? Günün sözü nedir? Bugünün sözü ve anlamı nedir? 8 Eylül 2021 günün sözü nedir? Bugünün anlamı ve önemi nedir? Günün sözü - 8 Eylül Çarşamba günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda.

8 EYLÜL GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım. Gündem haberler için bizi takip edin.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

- Ego = 1/Bilgi

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

Günün en güzel sözü - 9 Haziran Çarşamba günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

ÖZLÜ SÖZLER

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Aradığın seni arayandır.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

ANLAMLI SÖZLER

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Az insan, çok huzur...

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Haber Yorumları
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Günün sözü - 8 Eylül Çarşamba günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü! - Haberler
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