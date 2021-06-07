Günün sözü - 7 Haziran Pazartesi günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü! En anlamlı günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 7 Haziran Pazartesi bugünün sözü nedir? 7 Haziran günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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7 HAZİRAN GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

"Zulme sessiz kalan bir gün zulme uğrar, haksızlığa karşı durmak insanın onurudur."

Günün sözü 2:

"Vicdanın karışmadığı işte iş yoktur. Hayır gelmez."

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Ego = 1/Bilgi

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Ölüm de rüzgar gibi, hep yanı başımda (Yasuo - League of Legends)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

ÖZLÜ SÖZLER

Aradığın seni arayandır.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

ANLAMLI SÖZLER

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

bitirdin benim ömrümü.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken