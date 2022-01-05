Günün sözü! 5 Ocak 2022 Çarşamba günün sözleri nedir? Günün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

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5 OCAK GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Bir ara insanları anladığımı sandım Gündem haberler için bizi takip edin.

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Ego = 1/Bilgi

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

ÖZLÜ SÖZLER

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Aradığın seni arayandır.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

ANLAMLI SÖZLER

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Az insan, çok huzur...

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

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