Günün sözü - 31 Mayıs Pazartesi günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 31 Mayıs Pazartesi bugünün sözü nedir? 31 Mayıs günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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31 MAYIS GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

Aslında hayat bayat ekmek

İlk fiil üsluplu düşünmek

Buyrulan iki göze itaat etmek

Son eylem olmalı kin beslemek

(Yunus Özyavuz)

Günün sözü 2:

Hakk'ı uzaklarda arama, Hakk'ın durağı gönüldedir. (Yunus Emre)

GÜNÜN SÖZLERİ

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Ölüm de rüzgar gibi, hep yanıbaşımda (Yasuo - League of Legends)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Ego = 1/Bilgi

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

ÖZLÜ SÖZLER

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Aradığın seni arayandır.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

ANLAMLI SÖZLER

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.