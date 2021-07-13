Günün özlü sözü - 13 Temmuz Salı günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 13 Temmuz Salı bugünün sözü nedir? 13 Temmuz günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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13 TEMMUZ GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır. (Hz. Mevlana)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

ÖZLÜ SÖZLER

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

ANLAMLI SÖZLER

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Aradığın seni arayandır.

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Az insan, çok huzur...