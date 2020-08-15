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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

15.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:33

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 955'e yükseldiğini açıkladı.

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İçişleri'nden 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı

Rusya'nın daha önce geliştirdiğini duyurduğu Covid-19 aşısı olan 'Sputnik-V' aşısının üretimine başlandığı açıklandı.

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Trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli tutuklandı

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İkinci el taşıt satışında yeni dönem başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Resmi Gazetede yayınlanan 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

Fatih ve Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Araçların didik didik arandığı denetimlerde otomobilde bulunan bir kişi üzerinde uyuşturucu bulundu.

(İHA)

Günün özeti

Kaynak: İHA

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