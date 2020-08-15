Günün özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 955'e yükseldiğini açıkladı.
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İçişleri'nden 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
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Rusya, Covid-19 aşısının üretimine başladı
Rusya'nın daha önce geliştirdiğini duyurduğu Covid-19 aşısı olan 'Sputnik-V' aşısının üretimine başlandığı açıklandı.
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Trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli tutuklandı
Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İkinci el taşıt satışında yeni dönem başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Resmi Gazetede yayınlanan 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
Fatih ve Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Araçların didik didik arandığı denetimlerde otomobilde bulunan bir kişi üzerinde uyuşturucu bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA