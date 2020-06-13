Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı. ... Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Malatya'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada enkaz altında kalan makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi. ... Beyoğlu'nda iş yerinde patlama: 6 yaralı Okmeydanı'nda sensörlü lamba armatürü imal eden atölyede sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2'si ağır 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralanırken, çevredeki iş yerleri ve park halindeki otomobiller zarar gördü. ... Üzerinde patlayıcıyla yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Aynel Arap'tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı. ... Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların su altında kaldığı başkent Pekin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde 8 kişi kayboldu. (İHA) Kaynak: İHA