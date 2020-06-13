Günün Özeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.

13.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:02

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.

...

Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Malatya'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada enkaz altında kalan makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi.

...

Beyoğlu'nda iş yerinde patlama: 6 yaralı

Okmeydanı'nda sensörlü lamba armatürü imal eden atölyede sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2'si ağır 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralanırken, çevredeki iş yerleri ve park halindeki otomobiller zarar gördü.

...

Üzerinde patlayıcıyla yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Aynel Arap'tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.

...

Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların su altında kaldığı başkent Pekin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde 8 kişi kayboldu.

(İHA)

Günün Özeti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Leyla Güven Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Lionel Messi Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Karar Beşiktaş Kayserispor
Şu an buradasınız: Günün Özeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 21:19:51. #1.14#
title