Günün özeti

29.10.2019 18:00

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Cumhuriyetimizin 96.yılı kutlu olsun 96 yıl önce yaşanan gurur ve sevinç yine sokaklara taştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı tüm yurdu sardı.

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Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı.

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Yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan evlat nöbetini sürdürüyorlar

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, yağışlı ve soğuk havaya rağmen 57'nci gününde de devam ediyor.

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ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı.

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Pazarcıları vuran emekli polise tahliye

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polis tahliye edildi.

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Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı

Mersin'de internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda 'phishing' denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA