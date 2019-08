Günün özeti

07.08.2019 17:55

Interpol'ün aradığı cip, Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirildi.

Yavuz, arama ve sondaj çalışmalarına başladı

Türkiye, Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanlarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarındaki arama ve sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sondaj çalışmalarına devam eden Fatih Gemisinden sonra Yavuz Sondaj Gemisi de kazı çalışmalarına başladı.

Balıkçılar 1 Eylül'ü iple çekiyor

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu mayıs ve haziran aylarında biraz soğuk geçti. Bu sezon palamut pek olmayabilir ama hamsi iyi çıkacak gibi görünüyor" dedi.

İki kişinin inadı çay bahçesini göle döndürdü

Rize'de geçtiğimiz gün akşam başlayarak şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle bir çay bahçesi göle döndü.

Kurban Bayramı'nda et tüketirken bunlara dikkat

Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda aşırıya kaçılması durumunda ciddi sağlık sorularının baş gösterebileceğini kaydeden Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaplanoğlu, kurban etlerinin en az 24 saat bekletildikten sonra pişirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA