Günün magazin haberleri! 29 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
29 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 29 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
29 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
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Damla Ersubaşı, olaylı şekilde boşandığı eşini affetti: Minik kuş geri döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu yatak pozunu paylaştı
All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den "Artık Survivor'a katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap
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İstanbul'a dönen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla büyüledi
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Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi
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