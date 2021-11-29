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Günün magazin haberleri! 29 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak?

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Günün magazin haberleri! 29 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…

29 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 29 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

29 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Erdal Özyağcılar'dan rol arkadaşı Aslıhan Karalar'a övgü dolu sözler

Damla Ersubaşı, olaylı şekilde boşandığı eşini affetti: Minik kuş geri döndü

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu yatak pozunu paylaştı

All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den "Artık Survivor'a katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap

Sahnelere dönen Hülya Avşar kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle dikkat çekti

Seyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan hastanelik oldu

İstanbul'a dönen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla büyüledi

O Ses Almanya'da Yalan şarkısıyla tüyleri diken diken eden Zeynep Avcı, yine jürileri mest etti

Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi

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