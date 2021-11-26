Günün magazin haberleri! 26 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak?

26 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 26 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

26 KASIM CUMA GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Ünlü model Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca frikik vermemek için uğraştı Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi Sadakatsiz'de gerçekler ortaya çıktı! Kim olduğu öğrenilen Aras, Asya'nın çalıştığı hastaneyi satın alıyor Ünlü rapçi Murda'nın yurt dışı yasağı kaldırıldı Çok Güzel Hareketler 2'de Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler sessiz sedasız ayrıldı Ünlü sanatçı Alişan sevenlerine yeni programa başlayacağı müjdesini verdi Oryantal Didem'in aile dramı herkesi hüzne boğdu: Onları duymamak için okula gidiyordum MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet