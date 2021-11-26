Günün magazin haberleri! 26 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak? - Haberler
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Günün magazin haberleri! 26 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak?

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Günün magazin haberleri! 26 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…

26 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 26 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

26 KASIM CUMA GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Ünlü model Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca frikik vermemek için uğraştı

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili konuştu: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı

Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi

Sadakatsiz'de gerçekler ortaya çıktı! Kim olduğu öğrenilen Aras, Asya'nın çalıştığı hastaneyi satın alıyor

Ünlü rapçi Murda'nın yurt dışı yasağı kaldırıldı

Çok Güzel Hareketler 2'de Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler sessiz sedasız ayrıldı

Ünlü sanatçı Alişan sevenlerine yeni programa başlayacağı müjdesini verdi

Oryantal Didem'in aile dramı herkesi hüzne boğdu: Onları duymamak için okula gidiyordum

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı

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