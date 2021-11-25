Günün magazin haberleri! 25 Kasım Perşembe magazin gündeminde neler olacak?

25 Kasım Perşembe magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 25 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

25 KASIM PERŞEMBE GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Polislere saldırdığı iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi tahliye edildi Döviz yükselirken Reynmen'i yıkan haber! Organizasyon şirketine 200 bin euroyu faiziyle geri ödeyecek Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor Ece Üner, kızı öldürülen acılı anneyi dinlerken gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor Restoranda iş insanına bıçakla saldıran Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

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