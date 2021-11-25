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Günün magazin haberleri! 25 Kasım Perşembe magazin gündeminde neler olacak?

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Günün magazin haberleri! 25 Kasım Perşembe magazin gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…

25 Kasım Perşembe magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 25 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

25 KASIM PERŞEMBE GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Polislere saldırdığı iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi tahliye edildi

Döviz yükselirken Reynmen'i yıkan haber! Organizasyon şirketine 200 bin euroyu faiziyle geri ödeyecek

Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor

Ece Üner, kızı öldürülen acılı anneyi dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi

Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Naci, Safiye'yi öpüyor

Restoranda iş insanına bıçakla saldıran Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

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