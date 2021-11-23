Günün magazin haberleri! 23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 23 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
23 KASIM SALI GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
Aşka gelen oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı
Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a oyunculuk eleştirisi: Kumaşı iyi değil
Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer! Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen isim kadroya katılıyor
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan cinsel içerikli film itirafı
Hapsi istenen Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım
Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında sesi titreyerek anlattı: Yarı yolda kaldım
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar
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