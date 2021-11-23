Günün magazin haberleri! 23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak?

23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 23 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

23 KASIM SALI GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Aşka gelen oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a oyunculuk eleştirisi: Kumaşı iyi değil Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer! Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen isim kadroya katılıyor Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan cinsel içerikli film itirafı Hapsi istenen Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında sesi titreyerek anlattı: Yarı yolda kaldım 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar

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