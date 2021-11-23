Günün magazin haberleri! 23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün magazin haberleri! 23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Günün magazin haberleri! 23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…

23 Kasım Salı magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 23 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

23 KASIM SALI GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Aşka gelen oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı

Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a oyunculuk eleştirisi: Kumaşı iyi değil

Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer! Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen isim kadroya katılıyor

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan cinsel içerikli film itirafı

Hapsi istenen Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım

Ahmet Dursun'un tek celsede boşandığı eşi canlı yayında sesi titreyerek anlattı: Yarı yolda kaldım

2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı

Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title