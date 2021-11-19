Günün magazin haberleri! 19 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
19 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 19 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
19 KASIM CUMA GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
- Camdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Nalan, babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı
- Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
- Gözaltına alınan sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı
- Neslihan Kaya cinayetinin seyrini değiştirecek iddia! Müge Anlı'ya katılan gizli tanık çektiği fotoğrafı kanıt sundu
- Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket
- Torun haberini alan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi, canlı yayında heyecandan konuşamadı
- Tiyatro oyununda rol alan Selen Görgüzel Alkan, partneriyle öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş 8 yıl hapis cezası mı aldı? Avukatlarından jet yanıt geldi: Kesinleşen karar yok
- Oyuncu Nergis Öztürk, Yargı dizisine dahil oldu
- Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
- Eda Ece, Danilo Zanna ile hakkında çıkan ilişki haberler ine sitem etti
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