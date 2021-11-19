Günün magazin haberleri! 19 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak?

19 Kasım Cuma magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 19 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

19 KASIM CUMA GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Camdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Nalan, babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı

Kendisine beddua edilen bir mesajı ifşa eden Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili

Gözaltına alınan sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı

Neslihan Kaya cinayetinin seyrini değiştirecek iddia! Müge Anlı'ya katılan gizli tanık çektiği fotoğrafı kanıt sundu

Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket

Torun haber ini alan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi, canlı yayında heyecandan konuşamadı

ini alan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi, canlı yayında heyecandan konuşamadı Tiyatro oyununda rol alan Selen Görgüzel Alkan, partneriyle öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş 8 yıl hapis cezası mı aldı? Avukatlarından jet yanıt geldi: Kesinleşen karar yok

Oyuncu Nergis Öztürk, Yargı dizisine dahil oldu

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı

Eda Ece, Danilo Zanna ile hakkında çıkan ilişki haberler ine sitem etti

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