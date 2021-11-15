Günün magazin haberleri! 15 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemeya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
15 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 15 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
15 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
- Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı
- Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı! Takım arkadaşları yorum yağdırdı
- Deniz Akkaya, yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
- Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Rekor ücretle geri dönüyor
Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi
Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı
Korona yüzünden yoğun bakımda kalan Hakan Ural yaşadıklarını anlattı
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
Haberler.com - Gündem