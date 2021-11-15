Günün magazin haberleri! 15 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak?

15 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 15 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

15 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı

Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı! Takım arkadaşları yorum yağdırdı

Deniz Akkaya, yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı

Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti

Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Rekor ücretle geri dönüyor

Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi

Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor

Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu

Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı

Korona yüzünden yoğun bakımda kalan Hakan Ural yaşadıklarını anlattı

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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