Günün gülümseten fotoğrafı Afyonkarahisar'dan

Afyonkarahisar'da aileleri ile pikniğe giden 7 aylık kuzenlerin 15 kilogramlık karpuzla yan yana çekilen fotoğrafları görenleri gülümsetti.

Afyonkarahisar'da aileleri ile pikniğe giden 7 aylık kuzenlerin 15 kilogramlık karpuzla yan yana çekilen fotoğrafları görenleri gülümsetti.

Geçtiğimiz gün aile üyeleri ile kent merkezindeki bir mesirelik alanda pikniğe giden ve henüz 7 aylık olan Çiğdem Ece ve Bulut Aras Sipsin isimli kuzenlerin aile üyeleri, piknikte yemek için getirdikleri 15 kilogramlık karpuzu keserek önlerine koydular. Kendi boylarından büyük olan karpuzu gören sevimli kuzenler önce büyük şaşkınlık yaşadı daha sonra minik parmaklarını karpuza daldırıp heyecanla yemeye çalıştılar. Aile üyeleri ise ilginç bir o kadar da komik görüntüyü cep telefonu kameraları ile çekerek sosyal medyada paylaştılar. Paylaşılan görüntü ve fotoğraflar büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı