Günün en güzel ve anlamlı fotoğrafı Bilecik'ten
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Günün en güzel ve anlamlı fotoğrafı Bilecik'ten

Günün en güzel ve anlamlı fotoğrafı Bilecik'ten
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te şehirlerarası arası yolda otomobilinin lastiği patlayan yaşlı adamın imdadına yolda devriye gezen trafik polisleri yetişti.

Bilecik'te şehirlerarası arası yolda otomobilinin lastiği patlayan yaşlı adamın imdadına yolda devriye gezen trafik polisleri yetişti. Polisler yaşlı adamın aracının lastiğini değiştirip yola devam etmesini sağladı.

Olay, Bilecik-Osmaneli karayolu Vezirhan beldesi mevkiinde yaşandı. D-650 karayolu üzerinde tünelden çıktığı esnada otomobilinin lastiğinin patladığını fark eden yaşlı adam aracını yol kenarına park ederek beklemeye başladı. Lastiği değiştirme imkanı olmayan sürücü şans eseri olay yerinden geçen trafik polislerinden yardım istedi. Yaşlı adamın yardım isteğini geri çevirmeyen trafik polisleri patlayan lastiği stepne ile değiştirdi. Yaşlı adam trafik polislerine teşekkür ederek, yoluna devam etti. Trafik polislerinin yaşlı adama yardım ederek lastiğini değiştirdiği anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından fotoğraflandı. - BİLECİK

Günün en güzel ve anlamlı fotoğrafı Bilecik'ten
Günün en güzel ve anlamlı fotoğrafı Bilecik'ten

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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