Guns Akimbo Filmi
Guns Akimbo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Guns Akimbo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Jason Lei Howden'in üstlendiği filmin başrolünde Harry Potter serisiyle ünlenen Daniel Radcliffe yer alıyor. Filmde Radcliff'e Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy ve Natasha Liu Bordizzo eşlik ediyorlar.
Yönetmen: Jason Lei Howden
Senaryo: Jason Lei Howden
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy, Natasha Liu Bordizzo, Mark Rowley, Hanako Footman, Set Sjöstrand, Colin Moy , Racheal Ofori, Jacqueline Lee Geurts, Bella Padden, Ken Thomas, Jack Riddiford, J. David Hinze, Ryan Hadaller, Janna Cachola, Kim Girschner, Brandon Phillips, Murray Knock
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Guns Akimbo
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 12.06.2020
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