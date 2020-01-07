Guns Akimbo Filmi
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Guns Akimbo Filmi

Guns Akimbo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Guns Akimbo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

07.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:58
Guns Akimbo Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jason Lei Howden'in üstlendiği filmin başrolünde serisiyle ünlenen yer alıyor. Filmde Radcliff'e , Rhys Darby, Ned Dennehy ve Natasha Liu Bordizzo eşlik ediyorlar.

Yönetmen: Jason Lei Howden

Senaryo: Jason Lei Howden

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy, Natasha Liu Bordizzo, Mark Rowley, Hanako Footman, Set Sjöstrand, Colin Moy , Racheal Ofori, Jacqueline Lee Geurts, Bella Padden, Ken Thomas, Jack Riddiford, J. David Hinze, Ryan Hadaller, Janna Cachola, Kim Girschner, Brandon Phillips, Murray Knock

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Guns Akimbo

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 12.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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