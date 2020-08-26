Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Günnur Adıgüzel dizileri Oyuncu Günnur Adıgüzel, TV dizilerinin yanı sıra tiyatro oyunlarında da yer aldı. Adıgüzel, Arka Sokaklar, Lale Devri gibi projelerde bulundu. Voleybol, yüzme, bisiklet gibi aktivitelerle ilgilenen Günnur Adıgüzel dizileri haberimizde.

Günnur Adıgüzel, 35 yaşında ve televizyon ekranlarında çeşitli projelerde boy gösterdi. Mavi Boncuk adlı tiyatro oyununda boy gösteren Adıgüzel, gaspa uğradı ahebrleriyle gündeme geldi. Peki, Günnur Adıgüzel aslen nereli?

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?

35 yaşındaki başarılı oyuncu Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat, Galip Derviş, Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı. Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.

Günnur Adıgüzel, 1,69 boyunda ve 50 kilodur. Gözleri kahverengi olan oyuncunun ten rengi ise buğdaydır. 36 beden ve ayakkabı numarası da 37'dir.