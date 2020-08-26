Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Günnur Adıgüzel dizileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Günnur Adıgüzel dizileri

Oyuncu Günnur Adıgüzel, TV dizilerinin yanı sıra tiyatro oyunlarında da yer aldı. Adıgüzel, Arka Sokaklar, Lale Devri gibi projelerde bulundu. Voleybol, yüzme, bisiklet gibi aktivitelerle ilgilenen Günnur Adıgüzel dizileri haberimizde.

Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Günnur Adıgüzel dizileri
26.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:14

Günnur Adıgüzel, 35 yaşında ve televizyon ekranlarında çeşitli projelerde boy gösterdi. Mavi Boncuk adlı tiyatro oyununda boy gösteren Adıgüzel, gaspa uğradı ahebrleriyle gündeme geldi. Peki, Günnur Adıgüzel aslen nereli?

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?

35 yaşındaki başarılı oyuncu Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat, Galip Derviş, Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı. Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.

Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Günnur Adıgüzel dizileri

Günnur Adıgüzel, 1,69 boyunda ve 50 kilodur. Gözleri kahverengi olan oyuncunun ten rengi ise buğdaydır. 36 beden ve ayakkabı numarası da 37'dir.

Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Günnur Adıgüzel dizileri

İlgili Haberler

Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl nereli, kaç yaşında? Serhat Parıl boyu
Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl nereli, kaç yaşında? Serhat Parıl boyu
Cevdet Mercan kimdir? Cevdet Mercan nereli, kaç yaşında?
Cevdet Mercan kimdir? Cevdet Mercan nereli, kaç yaşında?
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında?
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu 3. Sayfa
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı Güncel
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Ayasofya'daki sözleriyle Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde Atatürk geçen paylaşım
Ayasofya'daki sözleriyle Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde Atatürk geçen paylaşım
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar
Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi
Daha Fazla Su Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Günnur Adıgüzel dizileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:14:43. #1.15#
title