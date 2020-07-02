Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 2 Temmuz 2020 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 29 Haziran - 5 Temmuz haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
02.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 2 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları, 29 Haziran - 5 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 TEMMUZ

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işler pek de iyi gitmiyor. Günlük işlerinize konsantre olmakta güçlük çekiyorsunuz. Kendinizi motive etmeniz güç olsa da, karamsar olmanıza gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaparsanız bir miktar başarıya ulaşabilirsiniz, ancak şimdilik fazlasını beklemeyin. Huzurunuzu ve özgüveninizi yeniden elde ettiğinizde, sorunlar da çözümlenmeye başlayacak. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün size birçok soru sorulacak. Sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Hem fiziksel enerjiniz hem ruhsal kavrayışınız yüksek seviyelerde. Bu dönemde akıllıca kararlar alabilme kabiliyetinizden faydalanarak planlarınızı gerçekleştirmeye çalışın. Dikkat, işi tembelliğe vurursanız pek fazla sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu dönemde karşılaştığınız her duruma uygun davranma kabiliyetiniz de var, yararlanın! İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Gerek mesleki gerek kişisel projeleriniz, hayatınızdaki önemli kişilerin ilgisini çekiyor. Bu etkiden yararlanın ve kendinize güvenerek harekete geçin. Fikirlerinizi inanç ve heyecanla savunun, ama bunu yaparken abartmayın – ukalalığın kimseye faydası olmaz. Sonuca giden yolda siz de üzerinize düşeni yapın. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirseniz, hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur "hayat arkadaşınızla" tanışabileceksiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Arkadaş çevrenizdeki ilişkiler gittikçe derinleşecek ve size ömür boyu unutmayacağınız bazı deneyimler yaşatacak. Özellikle yakın arkadaş çevrenizde oluşacak olumlu bir grup dinamiği sizi hedefinize öyle hızlı ulaştıracak ki buna kendiniz de şaşıracaksınız. Herkesi olduğu gibi kabul edin ve enerjiyi serbestçe akışına bırakın. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Bir süredir her şey yolunda gidiyordu ama şimdi önünüzde bir şey veya bir kişi engel olarak duruyor. Bu engellerin üzerinden atlamak için ne kadar güce ihtiyacınız olacağını hesaplayın veya bunlardan kaçınmanın daha kolay olup olmayacağını dikkate alın. Gücünüzü akıllıca kullanmanız gerekiyor. Küçük olayların sizi oyalamasına veya dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Enerjinizi ve kapasitenizi tek bir yöne odaklayın. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Yeni yakaladığınız enerji ve şevkinizle, sizi heyecan verici ve unutulmaz deneyimlere taşıyabilecek farklı fırsatları keşfetmeye başlamanın tam zamanı! Yalnız, birbirinden çok farklı projelere dalıp kendinizi fazla yıpratmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, yükümlülüğünüz haline gelmiş bir sürü yarım işlerle karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacak. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bugün pek fazla iş başaramayabilirsiniz. Ama bunun sizi fazla engellemesine izin vermeyin. Çaba harcamaya devam ederseniz başarıyı yine yakalayacaksınız. Özel hayatınızda da, gerek partneriniz gerek arkadaşlarınızla benzer bir durum yaşıyorsunuz. Daha amaca yönelik bir diyalog içine girerek, çelişkileri ve yanlış anlamaları çözmeye çalışın. Stres, sağlığınız açısından tehlike oluşturuyor. Etkinliklerle dinlenme arasında bir orta yol bulmaya çalışın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

İşyerinde tartışma çıkmasına neden olabilirsiniz. Kendinizden ve iş arkadaşlarınızdan beklentileriniz azalırsa, büyük ilerleme kaydedersiniz. Evde de durum daha iyi değil. Hızlı U-dönüşleri yapıyor ve başkalarını da kışkırtıyorsunuz. Sakin olun, ortaklarınız ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin. Stres sizi hasta edebilir. Sağlıklı beslenin ve size güven vermesi ve rahatlatması için biraz egzersiz yapın. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün biraz çalkantılı bir gün yaşayabilirsiniz. Bir yandan yapmaya çalıştığınız birçok iş yolunda gitmezken, diğer yandan sorunun karşılaştığınız kişilerden kaynaklandığını göreceksiniz. Aşırı tepki vermeyin. Bunun yerine sakinliğinizi korumaya çalışın ve böylece başkalarını kendinize hayran bırakın, sonunda bu tatsız günü olumsuzluklardan etkilenmeden bitirebilirsiniz. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Ne kadar cazip gelse de, gereğinden fazla iş üstlenmeyin. Onun yerine sizin için önemli meselelere odaklanın. Aksi takdirde bunalabilirsiniz. Yeni bir şeyi ele almaya karar verdiyseniz, açık olun ve başkalarını size yardımcı olmaya davet edin. Enerjinizi bu şekilde odaklarsanız ve doğrudan sizi ilgilendirmeyen sorunların ilginizi dağıtmasına izin vermezseniz başarıya ulaşma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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