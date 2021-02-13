İstanbul'da 20-30 santimetreyi bulacak kar kalınlığı için uzmanlar uyardı: Haftayı kilitleyecek bir sistem

Günlerdir uyarısı yapılan soğuk ve yağışlı hava, dün etkisini göstermeye başladı. Özellikle pazar akşamı İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5 ila 15, yüksek kesimlerde ise 20-30 santimetre olması bekleniyor. Uzmanlar, beklenen kar yağışını "Haftayı kilitleyecek bir hava sistemi" olarak tanımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji'nin yanı sıra AKOM ve İstanbul Valiliği de vatandaşları beklenen yoğun kar yağışı için uyardı.

BÜNYAMİN SÜRMELİ: HAFTAYI KİTLEYECEK BİR SİSTEM

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de beklenen kar yağışıyla ilgili şunları söyledi: "İstanbul'da hayatı ciddi anlamda zorlayabilecek, 'işte kış' denilebilecek bir kar yağışı bekleniyor. Karın tutunması, hayatı etkilemesi, karla karşılık yağmur olunca tutunmadan geçiyor. Son veriler bize diyor ki, İstanbul'da yağış direkt kar olacak. Dolayısıyla hızlı tutunma olacak. Yarın için birçok ilçede kar kalınlığı 15 santimetreyi de aşacak. Şehrin tamamının kaplandığı, ara sokakların kaplandığı bir kar yağışından söz ediyoruz. Arkasından sıcaklık sıfırın altına inecek, zeminde kar kalacak, her gelen kar üzerine gelecek, kar kalınlığı artacak. Pazartesi ve salı günü kar yağışı kısmen zayıflıyor ama bu kez deniz etkisi devreye giriyor, bir miktar kar eklenecek bu karın üstüne. Haftayı kitleyecek bir hava sistemi bu bahsettiğimiz. Birkaç gün üst üste kar yağışının gelip yerden kalkmayacak olması sıkıntı. Önce kar ardından soğuk hava zorlayacak. Biraz dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor."

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.