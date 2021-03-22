Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı

Isparta'da 18 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Zilfinur Bakır'ın Eğirdir Gölü bölgesinde cansız bedenine ulaşıldı. Tanınmayacak hale gelen genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan yüksekokul mezunu Zilfinur Bakır, 5 Mart Cuma günü saat 10.00 sıralarında 'markete cips almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Zilfinur Bakır eve dönmeyince, aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Zilfinur Bakır'ın en son kaybolduğu gün saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntüde yolda yalnız yürüdüğü görülen Zilfinur Bakır'ın üzerinde kot pantolon, pembe kazak ve hırka ile başında eşarp ve maskesi bulunduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün Yalvaç'tan Isparta'ya hareket eden yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiine geldiğinde indiği, aynı araçta bulunan başka bir yolcunun ise kızın minibüsten indiğini gördüğü yönünde polise ifade verdiği öğrenildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Zilfinur Bakır'ın en son görüldüğü bölge olan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ TANINMAYACAK HALDE BULUNDU

Zilfinur Bakır'ın gittiği istikametlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, bugün Eğirdir Gölü'nün Yeşilköy bölge kıyısında bir kadın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede tanınmayacak haldeki cansız bedenin Zilfinur Bakır'a ait olabileceği değerlendirildi. Cansız bedenin üzerindeki kıyafetlerin Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunanlarla aynı olduğu, ayrıca olay yerinde bulunan cep telefonunun da yine genç kıza ait olduğu saptandı.

Yapılan incelemelerle cesedin, kayıp Zilfinur Bakır'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.