Günlerce takip ettiği husumetlisini pusu kurarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Günlerce takip ettiği husumetlisini pusu kurarak öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Günlerce takip ettiği husumetlisini pusu kurarak öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'de günlerce takip ettiği husumetlisinin her gün geçtiği yola pusu kurarak öldüren zanlı, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de günlerce takip ettiği husumetlisinin her gün geçtiği yola pusu kurarak öldüren zanlı, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Ökkeş İlhan Kılıç'ı (28) günlerce takip eden Can D. (30), her gün geçtiği yola pusu kurarak, Kılıç geldiği esnada belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Başından ve göğsünden isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç hayatını kaybederken, Can D. ise kayıplara karıştı.

Yapılan çalışmaların ardından Can D., bir gün sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Can D.'nin Kılıç'ı hırsızlık yaptığı gerekçeyle ihbar ettiği ve bundan kaynaklı çıkan tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. - DENİZLİ

Günlerce takip ettiği husumetlisini pusu kurarak öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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