Günler sonra sokağa çıkan yaşlı adam spor yaptı, şınav çekti Günler sonra sokağa çıkan yaşlı adam spor yaptı, şınav çekti 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla haklarında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Günler sonra sokağa çıkan yaşlı adam spor yaptı, şınav çekti

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı

ANKARA - Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla haklarında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında ikinci kez kendilerine verilen izinle sokağa çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17 Mayıs günü 12.00-18.00 saatleri arasında ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verileceğini belirtmişti.

Ankara'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, ikinci kez kendilerine verilen izin kapsamında bu kez 6 saatliğine dışarı çıktı. Sokak ve caddelerde bulunan parklara akın eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların parklarda koşu yaptığı ve güneşlendiği görüldü.

"Gençlere meydan okudu"

Kısıtlamanın 12.00-18.00 saatleri arasına alındığından haberinin olmadığını ve 1 saattir koşu yaptığını ifade eden Hacı Ömer Erkan (69), koşunun ardından şınav çekip, gençlere meydan okuyarak, "Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

"Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz"

İzinlerden memnun olduğunu aktaran Meryem Özer ise, "Fırsat buldukça çıkıyoruz. Çalışıp emekli olunca evde oturması zor. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz elimizden geldiğince" dedi.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşların, 17 Mayıs günü saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceğini belirtmişti. Ancak Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkış izninin 12.00 - 18.00 saatlerine alındığı kaydedilmişti.

50 gün sonra ilk kez 10 Mayıs günü sokağa çıkmışlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında, korona virüsle mücadelede alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 50 gün sonra verilen 4 saatlik izinle sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti. Başkent'te yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokak ve caddelerde bulunan parklara akın ederek güneşlenmişti.

Kaynak: İHA