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Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı

AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel
Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı

Bitlis'in Günkırı Belde Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) İl Müdürlüğünce, beldeden geçen derede temizlik çalışması yapıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Günkırı Belde Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) İl Müdürlüğünce, beldeden geçen derede temizlik çalışması yapıldı.

Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, her sene olduğu gibi bu yıl da derede temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bu çalışmayı yapmak zorunda olduklarını belirten Çetinsoy, "Özellikle olası su taşkınlarının çevreye zarar vermemesi için bu deremizde biriken moloz ve çöpleri bertaraf ederek olası yaşanacak tehlikelerin önüne geçmiş oluyoruz. Bu konuda destek sağlayan DSİ Bitlis Şube Müdürü Sayın Niyazi Yayla'ya ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı

Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı

Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Günkırı'daki derede temizlik çalışması yapıldı - Haberler
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