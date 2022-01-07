Günkırı'da yapılacak 9 milyon liralık tekstil atölyesinin ihalesi gerçekleştirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde 9 milyon liralık tekstil atölyesi yapım işinin ihalesi yapıldı.

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy yaptığı açıklamada, beldede istihdam alanına ciddi katkılar sağlayacak olan tekstil atölyesinin hayırlı olmasını diledi.

İhalesi yapılan tekstil atölyesinin yaklaşık 500 kişi kapasiteli ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu dile getiren Çetinsöy, şunları söyledi:

"Beldemizdeki insanlarımız burada iş imkanına kavuşacak inşallah. Günkırı beldemizi 9 milyon liralık dev yatırımı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra beldemizin ihtiyacı olan halk otobüsüydü onun da ihalesini yaptık. Belde otobüsümüz halkın hizmetinde olacak. Belediyemize destek ve katkılarından dolayı milletvekillerimiz Sayın Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden kazasız belasız olması dileğiyle hayırlı olsun"

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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