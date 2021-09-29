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Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy yol çalışmalarını denetledi

AA / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel
Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy yol çalışmalarını denetledi

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, ilçede yürütülen kilitli parke taşı çalışmalarını denetledi.

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, ilçede yürütülen kilitli parke taşı çalışmalarını denetledi.

Çetinsoy, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde alt yapısı tamamlanan yollarda başlatılan parke taşı döşeme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatını veren Çetinsoy, önceliklerinin vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetler olduğunu söyledi.

Hizmet heyecanlarının ilk günkü gibi devam ettiğini belirten Çetinsoy, "Bu görevde olduğumuz müddetçe bu heyecanımızdan ödün vermeyeceğiz ve halkımız için gerekli olacak her türlü hizmeti hayata geçirmeye devam edeceğiz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız yollarımızı kilitli parke taşı ile buluşturuyoruz. Bu çalışmayla yollarımız çamur ve toza veda edecek. En kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden beldemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri
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